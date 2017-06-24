AK Parti’den iftar

Öğretmenevinde gerçekleştirilen iftar sonrası açılış konuşmasını yapan AK Parti Sinop İl Başkanı Ali Çöpcü, "İçerisinde bulunduğumuz bu mübarek günlerin ülkemize, milletimize ve İslam alimine hayırlar getirmesini diliyorum. İftar programımıza katılan herkese teşekkür ediyorum. Allah, birlik, beraberlik, kardeşlik, huzur ve huşu içerisinde nice bayramlara, ramazanlara hep birlikte ermemizi nasip etsin” dedi.

Daha sonra konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ise, "Ramazan ayı boyunca Sinop’ta düzenlenen programlara katılamadım. Üzerimizdeki kamu görevi dolayısıyla Türkiye’nin dört bir tarafında görevimizle ilgili iftarlarda bulunmaya gayret gösteriyoruz. Birkaç gün önce üstlendiğim İçişleri Bakan Yardımcılığım görevi nedeni ile hem işlerimiz yoğunlaşmış olması hem de bundan sonraki süreçte daha çok güvenlik eksenli toplantılara katılacak olmam sebebi ile bundan sonra çoğu organizasyon ve davetlerinize katılmam mümkün olmayacak. Anlayışınız ve bugüne kadar göstermiş olduğunuz dostluklar için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Görevimi en iyi şekilde yerine getireceğim"

Devlet ve parti büyüklerinin kendisine güven duyup tebliğ ettiği her görevi en iyi şekilde yerine getirmeye özen göstereceğini belirten Ersoy, “Sinoplu hemşehrilerimin yüz akı bir siyasetçi ve devlet adamı olmaya özen göstereceğim. Hepinizin geçmiş Kadir Gecenizi ve önümüzdeki Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Huzur, barış, kardeşlik ve hoşgörü içerisinde gönül gönüle bu sofralardan hiç ayrılmadan bu birlikteliğimizden hiç kopmadan daha nice Ramazanlar ve bayramları birlikte geçirmeyi temenni ediyorum” diye konuştu.

Ramazan’ın birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ayı olduğunu belirten AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, "Teşkilatımızın kurulduğu günden bugüne kadar birlikte yürüdüğümüz bütün yol arkadaşlarımız ve dava arkadaşlarımızı saygıyla selamlıyor ve bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar mensubu olduğumuz davanın bizim için ne kadar büyük bir şeref olduğunun bilinci ve şuuru ile hareket ettik. İnşallah bundan sonra da bu şuur, bilinç ve inanç ile devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İftar programına ayrıca, İl Genel Meclis Başkanı Şükrü Gündoğdu, ilçe belediye başkanları, eski dönem il başkanları, teşkilat mensupları, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı.