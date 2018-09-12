AK Parti'li Maviş: "Sinop Üniversitemizin öğrenci sayısı daha da artacak"

Yeni Kampüs alanında bulunan Meslek Yüksek Okulu, İlahiyat Fakültesi ve Spor Kompleksinde incelemelerde bulunan AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop'ta eğitim bakımından hızlı bir gelişim gösterildiğini söyledi.

Gerçekleşen inceleme gezisine Milletvekili Nazım Maviş'in yanı sıra, Rektör Nihat Dalgın ve AK Parti İl Başkanı Ali Çöpcü de katıldı. İnceleme gezisinin ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Nazım Maviş, "Bugün kampüs alanımızda devam eden yatırımlarımızı, devam eden inşaatlarımızı gezdik. Öncelikle Sinop Üniversitesinin kampüs alanındaki bu çalışmalara katkısı olan başta hükümetimize, YÖK Başkanımıza ve ilgili bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten Sinop Üniversitesinin kampüs alanında çok büyük bir çalışma yürütülüyor. Bugünkü mali değer açısından bakıldığında eski rakam ile 100 trilyonu aşkın bir bütçe ön görülen bir yatırım süreci burada devam ediyor. Proje açısından ise bakıldığında hem estetik bakımdan, hem sosyal donatıların yeterince sağlanmış olması bakımından güzel bir proje yapılıyor. Yaklaşık bin dönüme yakın bir alanda kampüs yerleşkemiz kurulmuş olacak. Ben ilk milletvekili görevine başladığım zaman, Sinop Üniversitesinin 5 bin 700 öğrencisi vardı. Bugün ise 11 bin 500'ü aşan bir öğrenci kapasitesine sahibiz. Dolayısıyla 3 yıl gibi bir kısa sürede 2 katı aşkın öğrencimiz oldu. İleride bu sayının daha da artacağını düşünüyoruz" dedi.