Annesinden ayrı kalan yavru karacaya sahip çıktılar

Bölge Müdürlüğü, annesinden ayrı kalan yaklaşık bir haftalık yavru karacaya sahip çıktı.

Sinop’ un Erfelek ilçesi Horzum köyünde duyarlı vatandaşlarca yavru bir karacanın köpeklerden kurtarıldığı bilgisini alan Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri veteriner hekim ile birlikte olay yerine intikal etti. Ekipler tarafından vatandaşlardan teslim alınan karaca muayene edildi. Veteriner hekimce gerçekleştirilen muayenede yavru karacanın, yaklaşık bir haftalık olduğu, açlıktan güçsüz kaldığı tespit edildi.

Bu tespitler üzerine hemen beslenen karaca koruma altına alınarak, yavru için bakım ve rehabilitasyon süreci başlatıldı. Bu sürecin ardından yavru karaca tekrar ait olduğu alana yani tabiata bırakılacak.