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16 Eylül 2017 12:05

Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi

15 Eylül Atatürk’ün Sinop’a gelişinin 89.

Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi

16 Eylül 2017 12:05

yıldönümü etkinlikleri kapsamında Sinop Belediye Başkanlığı organizesinde, Belediye Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Çok Amaçlı Salonunda Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi.


Konserin sona ermesinin ardından sahneye çıkarak sanatçıları tek tek tebrik eden Vali Hasan İpek, "Bu gece çok hoş bir müzik ziyafeti yaşadık. Bizlere bu ziyafeti yaşatan birbirinden değerli ses sanatçılarına teşekkür ediyor, başarıların devamını diliyorum" dedi.


Belediye Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Çok Amaçlı Salonunda Atatürk’ün Sevdiği şarkıların seslendirildiği konsere Vali Hasan İpek’in yanı sıra, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdür V. Alpaslan Özdağlı, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Melih Keleş ve vatandaşlar katıldı.




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