Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 90. yıl dönümü kutlandı.

İskele Meydanı'nda halk oyunları gösterisi ile başlayan tören, Atatürk'ün kente gelişini simgeleyen tekneyle, denizden kıyıya getirilen Türk bayrağı, öğrenciler tarafından Vali Köksal Şakalar'a teslim edilmesiyle devam etti. Aldığı bayrağı üç kez öpen Vali Şakalar, öğrencilere teşekkür etti.

Daha sonra Vali Köksal Şakalar ve beraberindeki heyet, kortej eşliğinde Atatürk'ün kente geldiğinde yürüdüğü yoldan geçerek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Protokol üyeleri, yürüyüş boyunca vatandaşları selamladı.

Vali Şakalar ve Belediye Başkan Baki Ergül, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Tören, Vali Şakalar'ın Atatürk'ün Sinop'a geldiğinde istirahat ettiği ve bugün Adliye Sarayı olarak kullanılan binada bulunan şeref defterini imzalaması ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bahçesindeki anma programının ardından sona erdi.