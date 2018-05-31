Moda firmaları 2018 yılında Ayancık’ta fabrika açmayı planlıyor.

2000’li yıllara kadar Ayancık ilçesinin önemli geçim kaynaklarından biri olan keten üretimi, ucuz sentetik lifler nedeniyle durdu. Fakat son yıllarda doğal liflere ilginin artması dolayısıyla yeniden canlanmaya başladı. Ayancık keteni konusunda harekete geçen Ayancık Kaymakamlığı ilçe halkını harekete geçirerek keten üretimini yeniden başlattı. 2017 yılında ilçede toplam 31 bin 500 metrekare alana keten tohumu ekildi. Kaliteli ketenin yetiştiği ilçede Ayancık Kaymakamlığının girişimleri ile Türk Patent Enstitüsüne başvurularak "Ayancık keten bezi" tescillendi. Çiftçilerin gelir düzeyini artırmak için yola çıkılan proje ile Ayancık keten bezinin de dünyaya tanıtılması hedefleniyor. İş adamlarının ilgisini çeken Ayancık’a, 2018 yılında keten fabrikası yapılması planlanıyor. Ayancık Kaymakamlığının desteklediği keten üretimi konusunda vatandaşların da duyarlı olması çağrısında bulunuldu.

"Keten üretimi için uygun bir gölge"

Keten üretimi konusuyla yakından ilgilenen Ayancık Kaymakamı Çağlayan Kaya, "Ayancık ilçesinde keten 1960 ile 1990’lı yıllara kadar önemli miktarlarda üretilirken, 1990’lı yıllardan sonra üretim önemli ölçüde düşmüştür. 2000’li yılların başına geldiğimizde ise üretim tamamen bitmiştir. Üretimin azalmasının sebebi sentetik liflerin, doğal liflere göre üretiminin artması ve daha ucuz olmasıdır fakat son zamanlarda tekstil endüstrisinden doğal liflere özellikle keten lifine ilgi yeniden artmıştır. Ayancık ilçesi liflik keten yetiştiriciliğine, geçmişteki verilere bakıldığında oldukça uygun bir bölgedir. Bu sebeple Ayancık Kaymakamlığımız tekstil endüstrisinin ihtiyacı olan kaliteli keten lifi talebine karşılık vererek, Ayancık çiftçisinin gelir düzeyini arttırmak için bir dizi çalışma başlatmıştır. Kaymakamlığımızın nihai hedefi Ayancık’ta keten tarımı yapılan alanları arttırarak çiftçilerin gelir düzeyini yükseltmek ve keten lifini işleyen fabrikanın Ayancık’ta kurulmasını sağlayarak istihdama katkıda bulunmaktır" diye konuştu.

"9 farklı liflik keten tohumu denedik"

Keten üretimi ile ilgili 2017 yılı Mart ayından itibaren yapmış oldukları çalışmalara değinen Kaya, "Ayancık Kaymakamlığımız tarafından tarih ve 263 tescil numarası ile ’Ayancık keten bezi’ Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret kapsamına alınmış olup, Ayancık Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne tescili gerçekleştirilmiştir. ​Ayancık Aşağıköy Tarım Uygulama ve Eğitim Merkezi, Kaymakamlığımız tarafından İlçe Gıda, Tarım Hayvancılık Müdürlüğüne tahsisi gerçekleştirilen Aşağıköy İlkokulu bahçesinin 500 metrekarelik kısmında yurt içi ve yurt dışından getirtilen 9 farklı çeşit liflik keten tohumunun deneme amaçlı ekimi gerçekleştirilmiştir. 2017 Ağustos ayında tohum ve sap hasadı gerçekleştirilmiştir. Hasat sonunda yaklaşık 80 kilo tohum elde edilmiştir. 2017 Eylül ayında 5 kilo tohum ile tekrar 500 metrekarelik alan ekilmiştir. Söküçayırı köyü, Aşağıköy Tarım Uygulama ve Eğitim Merkezinden elde edilen tohumların 75 kilosunu yaklaşık 10 dönüm alana 2017 yılı Eylül ayında ekilmiştir. Hasadı 2018 yılı Haziran ayında yapılacak olup, tohum verimin yaklaşık olarak 500 kilo olması beklenmektedir. Elde edilecek bu tohumlarla yeni üretim sezonunda Ayancık’ın farklı köylerine ekimler gerçekleştirilecektir. Kozcuğaz köyü 2018 yılı Nisan ayında 2 dönüm alana 7 kilo tohum ile ekim gerçekleştirilmiştir. Armutluyazı köyü, Kaymakamlığımızın girişimleri ile geçmişte keten ekimi yapılan farklı köylerin muhtarları ve çiftçileri ile görüşülerek ellerinde hala var olan yerli keten tohumlarına ulaşılmıştır. Armutluyazı köyüne 7 dönüm alana 30 kilo tohum ekimi, çiftçilerden temin edilen yerli keten tohumlarının Ekimi 2018 yılı Mayıs ayının ilk haftası tamamlanmıştır. Gürsökü köyü, yine Kaymakamlığımızın çabaları ile köylerden temin edilen yerli keten tohumları ile 12 dönüm alana 73 kilo tohum ekimi yapılmıştır. Toplam olarak 1 yıl içerisinde, keten tarımının bitip, lif yapımının unutulmaya başlandığı Ayancık ilçemizde Kaymakamlığımızın yoğun çaba ve emekleri ile 31 bin 500 metrekare alanda keten yetiştiriciliği yapılmaya başlanmıştır" dedi.

"Ayancık’ı Türkiye ve dünyaya tanıtmak istiyoruz"

Ayancık keteninin iş adamlarının ilgisini çektiğini belirten Kaya, "Aynı zamanda patenti alınmış olan Ayancık keten bezinin ham maddesi Ayancık’ta yetişen keten lifidir. Ayancık ketenini ülkemiz ve dünya çapında tanıtmak amacıyla yetiştiriciliği yeniden başlatılmıştır. Yaklaşık bir yıldır sürdürülen çalışmalar sonuç vermeye başlamış olup; çeşitli girişimci ve tekstilciler ilçemizi ziyaret etmeye başlamıştır ve birçok moda firmalarıyla görüşmeler devam etmektedir. Nitekim 18 Mayıs 2018 tarihinde Ayancık’ta fabrika kurma düşüncesi ile ön çalışma ve bir grup iş adamı ilçemize gelmiştir. Bu iş adamları Necdet Bayram, İlker İlter ve İshak Eyüboğlu’dur. İş adamlarının ziyaretleri ile keten tarlaları ve fabrika kurulacak yerin belirlenmesi amaçlanmıştır. İlçemiz Kaymakamlığı tarafından keten ile ilgili başlatılan çalışmalar, nihai sonuca ulaşmak amacıyla kararlılıkla devam edecektir. Amacımız ilçemiz istihdamına katkıda bulunmak, çiftçilerin gelir seviyesini arttırmak ve dolayısıyla ilçe ekonomisine katkı sağlamaktır. Bu vesile ile Ayancık ketenini Türkiye’ye ve tüm dünyaya tanıtmak, Ayancık ketenini ilçemiz merkezi olmak üzere keten işleme fabrikasının kurulumu sağlanması ve ilk etapta 200 kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadır" şeklinde konuştu.