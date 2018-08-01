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01 Ağustos 2018 17:11

Ayı saldırısına uğrayan yaşlı adam hayatını kaybetti

Sinop’un Ayancık ilçesinde bir vatandaş ayı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Ayı saldırısına uğrayan yaşlı adam hayatını kaybetti

01 Ağustos 2018 17:11


Ayancık ilçesine bağlı Kütük köyü Taş Direk Mahallesi’nde ikamet eden Hasan Kaya (66), eşeğine binerek hayvanlarını toplamaya gitti. Uzun süre eve dönmeyen Kaya’nın ailesi merak edip onu aramaya çıktıklarında dehşet bir manzarayla karşılaştı. Ayının saldırısına uğrayan Kaya’nın 235 metre sürüklendiği, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar ve parçalanmalar olduğu görüldü. Olay yerine gelen jandarmalar yaptıkları inceleme sonucunda Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler buraya fotokapanlar kurdu.


Kaya’nın cenazesi aynı köyde toprağa verilirken, bölge halkı ayı saldırısına karşı yetkililerin tedbir almalarını istedi.




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