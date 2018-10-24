Baba yadigarı evi, kendi evinin üzerine taşıdı

Sinop'un Erfelek ilçesinde filmlere konu olacak bir olay yaşandı. Erdoğan Kalyoncu, babasından kalma ahşap evini vinç yardımıyla 4 km uzaklığa kendi evinin üzerine taşıdı.

Sinop'un Erfelek ilçesinde yaşayan Erdoğan Kalyoncu, babasından kalan ahşap evi, vinç yardımıyla kendi arazisinde bulunan evinin üzerine taşıdı. Ev yüklü vinci görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. 'Baba yadigarı' olduğu için bu zahmete katlandığını ifade eden Kalyoncu, "Bu evi 1960'lı yıllarda babam Cemal Kalyoncu tarafından satın alınmıştı. Arsası ile beraber. Kendisi rahmetli oldu. Biz de oraları değerlendirdik. Toparladık, düzelttik. Şimdi bu evi ne yapalım dedik. Atalım, atamayız. Satalım, satamayız. Yıkalım, yazık diye düşündük. Benim kendi arsama, kendi tarlama getireyim ben bunu koyayım diye karar aldık. Hemen çağırdım vinci. Vinç yardımıyla buraya taşıdık" dedi.

Kalyoncu, baba evini, 4 kilometre mesafedeki kendi evinin üzerine taşıdığını sözlerine ekledi.