Bakan Eroğlu temel atma ve sertifika dağıtım törenine katıldı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sinop İskele Meydanı’nda düzenlenen “DSİ Tesisleri Temel Atma ve Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ORKÖY Kredi Sertifikaları Dağıtım Töreni”ne katıldı.

Bakan Eroğlu, buradaki konuşmasında, “Allah izin verirse de 24 Haziran’da bir seçim yapılacak. Ben biliyorum ki Sinoplular özellikle Türkiye’de oynanan oyunun farkındalar. Türkiye’nin önünü kesmek için büyük oyunlar planlanıyor. Önce ne yaptılar muhtıralar verdiler, Gezi hadiseleri arkasından bu yetmiyormuş gibi 15 Temmuz’da hain FETÖ darbe girişimine teşebbüs etti. Allah razı olsun sizlerden, aziz milletimizin kahramanlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cesaretiyle darbecilere darbe vuruldu. Bunla yetinmediler daha sonra güney sınırlarımızda bir terör devleti kurmak istediler. Bunlar kim, Türkiye’nin önünü kesmek isteyen, Türkiye üzerinde oyunlar planlayan oyun kuran. Ama Allah’a şükür kahraman ordumuz, emniyet teşkilatımız Fırat Kalkanı Harekatı’nda onların oyunlarının birincisini bozdu. Yetmedi Zeytin Dalı Harekatı’yla ikinci oyunları da bozuldu. Ama bunların oyunları bitmiyor ki, ’Su uyur düşman uyumaz.’ Atalarımız öyle demiş atalarımız su uyuyor düşman uyumuyor. Oyun peşindeler ne yapacaklar ekonomik olarak sarsalım Türkiye’yi, Türkiye’nin kalkınmasında çok büyük rolü olan büyük yatırımlar yapan Recep Tayyip Erdoğan gitsin diye böyle bir plan uyguluyorlar. Ama biz diyoruz ki sizin topunuz tüfeğiniz gelsin. Bu millet onu da ezer geçer inşallah. Onun için 24 Haziran’daki seçim basit bir seçim değil " dedi.

Bakan Eroğlu’nun konuşmasının ardından tesislerin temeli atıldı, çiftçilere sertifikaları verildi ve iftar yemeğine geçildi. Ardından vatandaşlara 4 bin adet fidan dağıtıldı.