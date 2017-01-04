Balıkçılar taburcu oldu

Sinop’ta zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan balıkçı teknesi tayfasının taburcu edildiği bildirildi.

Balık avlamak için Trabzon’dan denize açılan balıkçı teknesi, tayfasının rahatsızlanması nedeniyle dün gece Sinop Limanı’na demir atmıştı. Mide bulantısı ve ishal şikayetleri olan 10 tayfa, 112 Acil sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan balıkçılar yapılan tetkikler ve tedavilerinin ardından zehirlenme bulgusuna rastlanmadığı için taburcu edildiler.