Balıkçılardan "kestane karası fırtınası" önlemi

Sinop'ta halk arasında “kestane karası” diye adlandırılan fırtına sebebiyle balıkçılar Sinop Limanı'na demirledi.

Sinop'ta balıkçılar fırtınadan etkilenmemek için tekne ve kayıklarını Sinop Limanı'na çekti.

Balıkçı Ahmet Gür konu ile ilgili yaptığı açıklamada, balıkçıların kestane karası fırtınası nedeniyle denize açılmadıklarını söyledi.

Şiddetli rüzgarın hayatı olumsuz etkilediğini belirten Gür, “Hava muhalefeti yüzünden şuan da ufak balıkçılar, gırgırlar denize çıkamıyor. Birkaç gün böyle süreceğinden dolayı balık fiyatları biraz yükseldi" dedi.