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Basın toplantısı için uçurulan drone kabloya takıldı

İstanbul Rum Patriği Bartalemous’un Sinop ziyaretiyle ilgili düzenlenen basın açıklaması öncesi uçurulan drone, kabloya takıldı.

İstanbul Rum Patriği Bartalemous'un Sinop ziyaretiyle ilgili düzenlenen basın açıklaması öncesi uçurulan drone, kabloya takıldı.


Balatlar Kilisesi'ni havadan görüntülemek isteyen bir basın mensubu tarafından drone kaldırıldı. Aniden kalkış yapan drone, bir binaya gelen elektrik kablosuna takıldı. Durum itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla drone kaldığı yerden kurtarıldı.


Daha sonra basın toplantısı devam etti.

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