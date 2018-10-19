Başkan Ergül aday adaylığını açıkladı

CHP'li Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde tekrar belediye başkan adayı olmak için, partisine aday adaylığı başvurusunu yaptı.

Sinop Belediyesi önünde toplanan yüzlerce belediye çalışanı ile birlikte CHP Sinop İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısına katılan Başkan Ergül, önümüzdeki yerel seçimler için belediye başkan aday adaylığını açıkladı.

Başkan Ergül yaptığı konuşmasında belediye çalışmaları hakkında kısa bir bilgilendirme yaparak, “Sinop 3 yıldır üst üste Türkiye'nin en mutlu şehri seçiliyor. Ben bununla da gurur duyuyorum. Bu çorbada bir nebze tuzumuz olduysa belediye olarak kendimizi mutlu addediyoruz. Ben sizlerin istekleri doğrultusunda tekrar belediye başkanlığına adayım. Siz bunları istemeseydiniz herhalde ben de yeter derdim ama sizlerin isteğiniz ile bunun adına taş mı denir toprak mı elimizi, gövdemizi koydum. Ben de sizler gibi Sinop'u çok seviyorum, ortak paydamız Sinop. Bu kente kim bir çivi çakıyorsa, kim hizmet ediyorsa hepsinin sırtımda yeri var. Şimdi çok değerli başkan adayı arkadaşlarımız da var. Tabii ki bu demokratik bir yarıştır yani onlara da başarılar diliyorum. Yolları açık olsun, biz hep abi kardeşiz. Bu dostluğumuz arkadaşlığımız hiç bitmez. Ben ömrümün sonuna kadar Sinop'un hizmetindeyim” dedi.

Toplantıda CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve CHP İl Başkanı İnan Savaş Yüksel de kısa birer konuşma yaparak, Başkan Ergül'e aday adaylığının hayırlı olmasını diledi.

Basın toplantısına CHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Tolga Kara, partililer ve çok sayıdaki belediye çalışanları katıldı.