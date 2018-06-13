Bundan sonra ilimizde tozu, toprağı olan bozuk yol kalmayacak” dedi.

Sinop Belediyesi, Sinop E Tipi Kapalı Cezaevi önündeki yolun asfalt çalışmalarını başlattı. Asfalt çalışmasını inceleyen Başkan Ergül, yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz aylarda Sinop Belediyesine kazandırdığımız sathi kaplama aracımızla asfalt çalışmalarına başladık. Bu sistem sıcak asfalta oranla çok daha ucuz, ama gördüğünüz gibi bu aracı almakla ne kadar doğru bir şey yaptığımız ortada. Artık kendi imkanlarımızla ilimizde asfalt çalışması yapabiliyoruz. Yine Sinop Belediyesine kazandırmış olduğumuz asfalt plentimizle kendi asfaltımızı kendimiz üretiyoruz. Bundan sonra ilimizde tozu, toprağı olan bozuk yol kalmayacak” diye konuştu.

Eski Hastane ile Aşıklar Caddesi arasındaki yan yolların bir bölümünü asfalt yaptıklarını ifade eden Başkan Ergül, fakat bir bölümü doğalgaz firmasının ev bağlantılarını tamamlayamadıkları için bayramdan sonraya kaldığını söyledi.

“Türkiye’de denk bütçe yapabilen ender belediyelerden bir tanesiyiz”

Sinop Belediyesi olarak, göreve geldiği günden itibaren düzenli olarak tasarruf yaptıklarını belirten Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, “Biz gelirimizi de biliyoruz, giderimizi de ve bu düzenli çalışma ile ilimizdeki sorunları tek tek çözüyoruz. Belediyelerde denk bütçe yapmak kolay şey değildir fakat biz bunu başarıyoruz. Türkiye’de denk bütçe yapabilen ender belediyelerden bir tanesiyiz” şeklinde konuştu.

Şehir içerisinde 3 çeşit asfalt çalışması yaptıklarını belirten Başkan Ergül, “Bu yıl yaptığımız asfalt çalışmasının maliyeti 10 milyon TL’yi bulur. Biz 3 şekilde asfalt çalışması yapıyoruz. 1 tanesi ihale ile asfalt çalışmamız var, bir tane bizim belediye olarak yaptığımız sıcak asfalt çalışması var, bir de bu yeni başladı, sathi kaplama aracımızla asfalt çalışması yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

Başkan Ergül, asfalt çalışmalarının ihtiyaç olan bölgelerde sezon boyunca devam edeceğini sözlerine ekledi.