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30 Haziran 2018 15:36

Başkan Ergül: "Çukurbağı’na çöp dökenlere gerekli cezayı keseceğiz”

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, Çukurbağı mevkisine çöp dökenlere gerekli cezayı keseceklerini söyledi.

Başkan Ergül:

30 Haziran 2018 15:36


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Baki Ergül, "Biz orayı dolgu işi için kullanıyoruz. Daha önce bununla ilgili haberler çıkmıştı. Çöp döküyormuşsunuz diye. Ben de orayı kapattırdım. Biz oraya şuan çöp dökenlerin zaten peşindeyiz. Yakaladığımızda gerekli cezayı kendilerine keseceğiz. İnsanlar burada turistler geziyor diyor. Çöpleri görmek istemiyor diyorlar. Bunu ben de istiyorum. Ama bizim bazı insanlarımız gerçekten çok anlayışsız. Adam gecenin bir körü gelip çöpünü buraya bırakıyor. Biz bu insanların takibini yapmaya çalışıyoruz. Dediğimiz gibi yakaladığımız zaman gerekli ceza işlemini uygulayacağız. Bu insanların evinin önüne çöp bıraksalar nasıl olur gerçekten çok merak ediyorum. Biz gerekli hassasiyeti gösteriyoruz her zaman da göstereceğiz" dedi.




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