Başkan Ergül'den önemli açıklamalar

Belediye çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Ergül, ilk olarak şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaların şehir içi servislerini kaldırması hakkında konuştu. Başkan Ergül, “Biliyorsunuz otogardaki otobüs firmaları daha önce şehir içerisindeki bürolarından servislerle yolcuları alıyor ve otogara getiriyorlardı. Bundan 8 gün önce otogardaki otobüs firması yetkilileri Belediye Başkanlığımıza şöyle bir dilekçe verdiler: Diyorlar ki ‘19.09.2018 itibariyle şehir içi servis hizmeti kaldırılmıştır.' İptal olma gerekçesini de şöyle açıklamışlar, ‘Ekonomik şartlarımız sebebiyle şehir içi servis hizmetine son vermiş bulunuyoruz.' İş döndü dolaştı Sinop Belediyesi servis araçlarına müsaade etmiyormuş, bunu kaldırmış. Vatandaşlara da böyle söylüyorlarmış, bu şekilde bir ifadeyi çok yakışıksız buluyorum. Yani bunun, Sinop Belediyesi ile en ufak bir ilgisi yok dilekçeleri de burada” dedi.

Yine Sinop Belediyesi olarak vatandaşların mağdur olmaması adına konuya el attıklarını ifade eden Başkan Ergül, şehir içi dolmuşçular kooperatifi ile görüştüklerini ve otogara Ankara gibi illerden erken saatlerde gelen yolcuların mağdur olmaları için bu saatlerde dolmuşların otogardan hizmet vereceğini söyledi.

“Dolmuş fiyatlarını biz tespit etmiyoruz”

Dolmuş fiyatları hakkında konuşan Başkan Ergül, “Dolmuş fiyatlarını biz tespit etmiyoruz. Tespiti şöyle oluyor: Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine, bu herhalde petroldeki artıştan dolayı Dolmuşçular Kooperatifi müracaat ediyor. Biz bu parayla bunu taşıdığımızda biz zarar ediyoruz. Esnaf Sanatkarlar Kooperatifi dolmuşçuların talebi doğrultusunda bir fiyat belirliyor. Burada bir normal vatandaş için bir fiyat var. Bir de öğrenciler için. Bu belirlenen fiyat tarifesi bize geldi ve biz belediye meclisinde bunu görüştük. Biz bu mecliste şunu yaptık: Birey olarak belirlenen fiyata esnaf sanatkarlardan geldiği şekilde kabul ettik. Ancak burası yeni öğrenciler gelmeye başlayan bir kent, öğrencilerimiz için olan fiyatı geçen ki senenin aynısı yapılması yönünde düzelttik” diye konuştu.

“Belediye doğalgaz çalışmasına izin vermiyor gibi bir şey yok”

Doğalgaz çalışmaları hakkında da bilgiler veren Başkan Ergül, “2 yıldır Sinop'ta doğalgaz çalışmaları var. Başarılı bir şekilde devam ediyor ve büyük bölümü tamamlandı. Aşiyan Bloklarından itibaren az bir yer kaldı. Biz belediye olarak doğalgazın tahribatlarını izole etmek için 24 saat asfalt çalışması yaptık. Biz bu çalışmaları yaparken, doğalgaz çalışması firmasına diyoruz ki ‘bakın sizin bu cadde de işiniz bitti mi, bitti biz de o caddenin sıcak asfaltını yapıyoruz.' Ondan sonra doğalgaz firması diyor ki ‘biz burada bir yeri unutmuşuz, oradan bir bağlantı yapmamız lazım.' Böyle olur mu? Biz oraya bir dünya para harcamışız, ben de bu şey bir kaç kez tekrarlanınca dedim ki ‘yapamazsınız' şimdi onlar da diyor ki ‘belediye müsaade etmiyor.' Böyle bir şey yok. Biz 2 ayda asfalt yapmak için 10 milyon lira para harcamışız. Ben de onları daha iyi bir nizama, düzene sokmak için şimdi dedim ki iyice bakın nerde eksiğiniz var tespit edin ve ona göre birlikte koordineli bir şekilde bunu yapalım. Bu konuda bu şekilde yani belediye doğalgaz çalışmasına izin vermiyor gibi bir şey yok” şeklinde konuştu.

Yeni Mahalle ve civarının kaldırımlarının yapılması için ihaleye çıktıklarını belirten Başkan Ergül, bunun değerinin 425 bin TL olduğunu ve bu tür çalışmaların da devam ettiğini ifade etti.

Düzenlenen basın toplantısına Belediye Başkan Yardımcıları Bülent Oktay ve Rahmi Balfidan katıldı.