Bilal Erdoğan, TÜGVA Sinop İl Temsilciliğini açtı

Program güreş gösterileri ile devam ederken burada konuşan Bilal Erdoğan, “Bu Ramazan gününde, Sinop’taki TÜGVA Temsilciliği açılışı vesilesiyle burada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti öncelikle arz etmek isterim. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aslında gündemlerimiz biraz yoğun. Bir yandan, Ramazan’ı konuşmak lazım. Çünkü Ramazan hakikaten her sene, Rabb’imizin bize cehennem azabından kurtulmak, uzaklaştırmak için sunduğu fevkalade fırsattır. Ve bizi Ramazan’a kavuşturan Rabb’imize hamdolsun. İnşallah Kadir Gecesi’ne ve bayramına da kavuşmamıza bu Ramazan’ın sonuyla birlikte müjdelendiği gibi, cehennem azabından kurtuluşumuza da vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarının ardından, Müftü Hayri Çelik tarafından dua edilerek kurdele kesildi ve program sonunda Bilal Erdoğan’a Sinop’a özgü çeşitli hediyeler verildi.

İskele Meydanı’nda bulunan binanın açılışına Sinop Valisi Köksal Şakalar, AK Parti Sinop Milletvekili Adayları Dr. Nazım Maviş, Ayhan Ergün, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, TÜGVA Sinop İl Temsilcisi Fatih Özcan, vakıf üyeleri ve vatandaşlar katıldı.