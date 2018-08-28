Diğer
Kategoriler
28 Ağustos 2018 16:54

Boğulmaktan vatandaşlar kurtardı

Sinop’ta denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren kadın, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Boğulmaktan vatandaşlar kurtardı

28 Ağustos 2018 16:54


Olay, 15.00 sıralarında Enver Bahadır Caddesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren 58 yaşındaki Oya Yiğit, su üzerinde hareketsiz halde yatarken vatandaşların dikkatini çekti. Yiğit’in hareketsiz halini gören vatandaşlar denize girerek ona müdahale etti. Kadın, vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri kadına sahilde ilk müdahaleyi yaptı. Yiğit ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı, oradan da Samsun’un Bafra ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi.


Yiğit’in sağlık durumunun iyiye gittiği, bilincinin de açık olduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİNOP HABERLERİ
SİNOP HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç