Boğulmaktan vatandaşlar kurtardı

Olay, 15.00 sıralarında Enver Bahadır Caddesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren 58 yaşındaki Oya Yiğit, su üzerinde hareketsiz halde yatarken vatandaşların dikkatini çekti. Yiğit’in hareketsiz halini gören vatandaşlar denize girerek ona müdahale etti. Kadın, vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri kadına sahilde ilk müdahaleyi yaptı. Yiğit ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı, oradan da Samsun’un Bafra ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi.

Yiğit’in sağlık durumunun iyiye gittiği, bilincinin de açık olduğu öğrenildi.