Boyabat’ta 40 Kızlar 40 Atlayış Extrem Sporları

Boyabat Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve iki gün sürecek olan “40 Kızlar 40 Atlayış Extrem Sporları Festivali” yurt dışından altı ülkeden (Rusya, İngiltere, Fransa, Portekiz, Almanya, İspanya) 13 sporcu olmak üzere toplamda 26 sporcunun katılımıyla Kalebağı Mesire alanda açıldı.

İlk günkü deneme etkinliklerinde ünlü extremci migroligt Cengiz Koçak motorlu yelken kanatlı hava aracıyla şehir üzerinde uçuşundan sonra Boyabat Kalesi üzerinde aracından atlayarak paraşütle Kalebağı Mesire alanına iniş yaptı.

Base jump sporcuları Kırk Kızlar Kayalıkları’ndan 135 metre yükseklikten serbest atlayış yaparak paraşütle Kolaz Çayı üzerine iniş yaptılar.

Hıghline Türkiye ekibinden Nuri Kayserilioğlu, Can Şahin ve Yasin Aral ise Kırkkızlar Kayalıkları’ndan Boyabat Kalesi arasına gerilen 202 metrelik çelik tel üzerinden gün boyu geçişler yaparak izleyicilere heyecanlı anlar yaşattılar.

Gün içerisinde gönüllü olarak adını yazdıran ve atlamasında sakınca görülmeyen Ercan Sarıkaya, Yağmur Çalcı, İsa Karaca ve Ercan Gümüş Ropee Jump diye adlandırılan yüksekten iple aşağı atlama sporu kapsamında Kırkkızlar Kayalıkları’ndan 135 metre aşağıdaki Kolaz Çayı üzerine atladılar.

Etkinliklere İlçe Kaymakamı Fatih Aksoy, Hanönü İlçesi Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, AK Parti İlçe Başkanı Ferhat Yıldız ve vatandaşlar katıldılar.