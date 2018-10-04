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Boyabat'ta fotoğraf yarışması

Boyabat Kaymakamlığınca düzenlenen “Turizm ve Kültür Şehri Boyabat” konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren katılımcılara ödüllendirildi.


Yarışmaya 21 katılımcı 103 eserle başvurdu. Katılımcıların rumuz isimleriyle teslim ettikleri bu eserler Aşkın Ayrancıoğlu, Kadiriye Öztürk, Halit Samsa, Yahya Şahin ve Sinan Deveci'den oluşan 5 kişilik değerlendirme kurulunca değerlendirildi.


Yapılan değerlendirme neticesinde; Ünal Karaca “Gecemi Aydınlatan Işık” isimli fotoğrafıyla 1.lik ödülüne, Mehmet Aktaş “Ay ve Kale” isimli fotoğrafıyla 2.lik ödülüne, İhsan Öztürk “Tarihi Ev” isimli fotoğrafıyla 3.lük ödülüne, Sebiha Aktaş “Salar Camii” isimli fotoğrafıyla mansiyon ödülüne, Cengiz Sefer Kahriman “Kırk Kızlar” isimli fotoğrafıyla mansiyon ödülüne, Büşra Aslan “Karlı Boyabat” isimli fotoğrafıyla mansiyon ödülüne layık görüldü.


Dereceye girerek ödül almaya hak kazanan vatandaşların ödülleri Boyabat Kaymakamı Fatik Aksoy tarafından verildi.

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