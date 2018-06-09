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09 Haziran 2018 12:55

Bu köyde evlerde iftar sofrası kurulmuyor

Sinop’un Saraydüzü ilçesine bağlı Hacıçayı köyünde vatandaşlar 30 gün boyunca iftarı birlikte yapıyorlar.

Bu köyde evlerde iftar sofrası kurulmuyor

09 Haziran 2018 12:55


Hacıçayı köyünde Ramazan ayı boyunca her gün birkaç aile cami avlusunda iftar veriyor. Köy camisi avlusunda bir araya gelen Hacıçayı köyü sakinleri her gün akşam ezanının okunmasıyla birlikte dualarla oruçlarını açıyorlar.


Köyde yıllardır bu etkinliğin düzenlendiğini belirten vatandaşlar, "Bizler Ramazan ayı boyunca köy halkı olarak iftarımızı birlikte yaparız. Bu etkinliklerimiz ile de insanlar arasındaki birlik ve beraberlik bağları güçlenmekte kırgınlıklar, küskünlükler bitmektedir. Karşılıklı hoşgörünün, güvenin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın olduğu yerlerde huzur ve barış vardır" dediler.


Köy Muhtarı Hüseyin Kuzucu ise yaptığı açıklamada köylerinde bu geleneğin yıllardır devam ettiğini belirterek, "Bu etkinlik sayesinde kaynaşmayı, dayanışmayı devam ettiriyoruz. Genç, yaşlı, çoluk çocuk aynı sofrayı ve duayı paylaşıyoruz. Bu geleneğimizi bundan sonra da devam ettirmek istiyoruz. Bu sayede değerlerimize ve birbirimize de sahip çıkmış oluyoruz" diye konuştu.




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