CHP’li Topal: “Hükümeti acil olarak tedbir almaya çağırıyoruz”

CHP Sinop İl Başkanlığı tarafından çocuk istismarına karşı basın açıklaması yapıldı. Yapılan basın açıklamasında konuşan İl Kadın Kolları Başkanı Necla Topal, “Çocuklarımız için endişe duyuyoruz. Çocuklarımıza koruyucu bir ortam sağlayabilmek için derhal taleplerimizin dikkate alınmasını istiyoruz ve bu taleplerin yasal takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyoruz. Çocuk istismarı ile ilgili kanunlar, mahkemelerin iyi hal indirimi ya da ceza indirimine imkan vermeyecek şekilde yeniden düzenlenmeli. Bilinmelidir ki biz kadınlar, çocuklarımız için güvenli ortamlar oluşturuluncaya kadar, çocuklarımızın korunması için konulmuş yasal çerçeve yeniden düzenleninceye kadar, çocuklarımızın istismar edilmesine zemin hazırlayan kurumlar kapatılıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.

Eyleme CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, İl Başkanı Barış Ayhan ve Merkez İlçe Başkanı Aysun Özsönmez de katıldı.