Çiçek Abbas'ın arabası yollarda

Sinan Çetin'in yönetmenliğini yaptığı, baş rollerde Şener Şen, İlyas Salman ve Pembe Mutlu'nun rol aldığı 1982 yapımı "Çiçek Abbas" filmindeki minibüs, Sinop'ta benzerini buldu.

Sinop'ta Veli Gör tarafından "Çiçek Abbas" filmindeki minibüsün benzeri modifiye edilerek, sıra dışı bir görünüme kavuşturuldu. Satın alınarak modifiye edilen minibüse vatandaşların da ilgisinin olduğunu belirten Gör, "Çocuklarım internetten görmüş ve benim de yıllardan beri yapmak istediğim hevesimdi. Bizim gençlik dönemimizin bir minibüsü. Eski arabaları seviyorum internette gördüm telefon açtım, fiyatı da cazip geldi. Böyle bir arabada istiyordum, çocuklara gidin alın dedim. Minibüs geldi hoşuma gitti güzel biraz yaş itibari ile daha genç olsaydım keşke diyorum. Sonuçta güzel bir araba, benim dönemimin arabası içim de ukdeydi gençliğimden beri. Araba işi zevk işi, hastalık arası almamın başka bir sebebi yok gençliğimden kalan bir özlemdi. Başka da bir sebebi yok. Çiçek Abbas filminden etkilendik. Hepimiz izlemişizdir. Ben özellikle 5-6 defa izlemişimdir. Zaten filimin konusu da bu minibüsle ilgiliydi. Tabii ki o zamandan beri kafamızda olan bir şey, herkes demiştir benim yaşımdaki şöyle bir minibüs alsam içimde vardı o zamanlarda. Bugüne nasipmiş, aldım satacağımı da sanmıyorum Çiçek Abbas'ın hatırası diye kalır böyle. Sinop'ta da sanırım başka yok, hatta piyasa da yok fazla. Herkes fotoğraf çektirmek istiyor" dedi.