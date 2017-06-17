Çizimlerle 40 hadis sergiye çıktı

Sinop il genelinde Medeniyet ve Değerler Kulübü kapsamında yaklaşık 100 eser yarışmaya başvuru yaptı. Eserlerden 25 tanesi Alâeddin Camisi’nde sergilendi. Sergiye cami cemaati dışında birçok vatandaş katıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Gençlik Vakfı Sinop Şube Başkanı Fatih Özcan, “Türkiye Gençlik Vakfı olarak ortaokullar düzeyinde 40 hadis çizim yarışması tertip edildi. Bu kapsamda tüm Türkiye’de ortaokullarda kurduğumuz Medeniyet ve Değerler Kulübü üzerinden öğrencilerimize ulaştık. Öğrencilerden 40 hadis içerisinden istedikleri bir hadisi seçerek hayal dünyalarında canlandırmalarını istedik. Bu kapsamda Türkiye çapında 9 bin üzerinde eser Sinop’ta ise 100’ün üzerinde eser başvurusu geldi. Biz de bu 100 üzerindeki eserin yaklaşık 20-25 tanesini Alâeddin Camisi’nde açmak, sergilemek, çocukların hayal dünyalarını insanlara göstermek amacıyla bu sergiyi planladık. Sergimizde dereceye giren öğrencileri geçen ay ödüllendirdik. Ayrıca il derecelerine giren çocukları TÜGVA’ya göndererek tüm Türkiye’de yapılacak olan ödül töreni için değerlendirilmesini sağladık. İnşallah Sinop’a da ödül bekliyoruz, çok güzel resimlerimiz var. Bu sergiye eser gönderen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.