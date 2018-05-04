DSP’nin 2010’daki olağan kurultayında genel başkanlığa aday olan Erol Özavcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek olmak amacıyla daha önce yaptığı 4 Türkiye turunun ardından, 24 Haziran genel seçimleri için kendi otomobiliyle yeniden Türkiye turuna çıktı. 2019 seçimleri için yola çıktığını dile getiren Özavcı, "2010 yılında Demokratik Sol Partinin genel başkan adayıydım. 2010 yılından bu yana Sayın Cumhurbaşkanımıza destek vermek için 4 defa Türkiye turu yaptım. Bugün Karadeniz’imizin güzel ili olan Sinop’tayım. Buradan Sinop halkının da Cumhurbaşkanı’na selamını iletmekteyim. Evet, değerli arkadaşlar, sizler de bildiğiniz gibi bugün ben neden Demokratik Sol Partiden ayrıldım biliyor musunuz? İnan ki, inancıma imanıma itaatim tam olduğu için ayrıldım. Değerli arkadaşlar, Sol Partinin geçmişte yaptığı hataları biliyoruz. Camileri ahıra çevirdiğini biliyoruz. İmam hatipleri kapattığını biliyoruz. O kadar hacılarımız hocalarımız hepsini idam ettiklerini gördük. Herkes buna inandı. Evet, sağın, solun ne olduğunu bilmeyen insanlar bile var. Bugün Allah helali ve haramı kılmıştır. Haram nedir, helal nedir? İşte haram Cumhuriyet Halk Partisidir. Helalde bugün sağ parti AK Parti’dir. Evet, Allah’a hamdolsun ki Allah bize Cumhurbaşkanımızı bize lütuf etmiştir. Biz de Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmamız lazım” dedi.

Sinop’u beğendiğini belirten Özavcı, “Sinop’u çok güzel buldum. İnsanları da çok sıcak. Çok temiz insanlar. Onlara da şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Özavcı, Sinop’tan sonra Amasya’ya gideceğini de belirtti.