Dev projenin tanıtım toplantıları devam ediyor

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın projesini yürüttüğü, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sözleşme makamı olduğu Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında gerçekleştirilen 8 milyon euroluk bölgenin en büyük, ülkenin ise üçüncü büyüklükteki Uluslararası Akredite Samsun Metal, Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı’nın tanıtım toplantıları devam ediyor. Eylül ayı içinde hizmete alınması öngörülen dev projenin tanıtım toplantısı Sinop’ta bir otelde gerçekleştirildi.

Derici teşekkür etti

Toplantının açılışında konuşan Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Derici, projeyi hayata geçiren Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’na teşekkür ederek, “Bölgemizin en büyük Odası olan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, büyük projelerde de oldukça etkin çalışıyor. Bu projede Samsun, Çorum, Amasya ve Tokat ile biz de paydaşız. Projenin sadece bölgemize değil, ülkemize de önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Projenin bölgemize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Üç ana alanda faaliyet gösterecek

Ardından söz alan Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Serinkaya ise Samsun Merkez Organize Sanayi’nde yapımı tamamlanan laboratuvarın Eylül ayı içerisinde işletmeye alınacağını söyledi. Laboratuvarın cihaz ve ekipman tedarik ihalelerinin tamamlandığını ifade eden Serinkaya, “Laboratuvarımızın üstlendiği misyonu gerçekleştirmek üzere büyük sorumluluk üstlenen başta genel müdür ve laboratuvar müdürü olmak üzere üst düzey personel istihdamı gerçekleştirilmiş ve akreditasyon sürecine yönelik olarak eğitim sürecine başlanmıştır. Bölgede metal ve metalle ilişkili sektörlere yönelik olarak inovatif bilgi üretecek olan Laboratuvarımız, metal, metroloji ve kalibrasyon olmak üzere üç ana alanda faaliyet gösterecektir. Laboratuvarda özellikle sektörün ihtiyaç duyduğu radyografik muayene, mikrosertlik ölçümleri, çentik darbe testi, mikroyapı ve makroyapı ve yüzey pürüzlülüğü inceleme, çekme testi vb. tüm analiz, test ve muayene işlemlerinin yanı sıra kütle, boyut, sıcaklık, basınç, elektriksel, hız, hacim, debi kalibrasyon ile baca gazı ölçümleri, toz, nem, gürültü ve titreşim ölçümleri gibi periyodik kontroller de yapılabilecektir” dedi.

Metal sektöründe faaliyet gösteren işletmeler tespit edildi

Laboratuvarın bölgeye kazandırılması adına atılan ilk imzadan bugüne kadar ki süreçte metal ve metalle ilişkili sektörlere yönelik olarak pek çok çalışma gerçekleştirildiğinin altını çizen Serinkaya, “Süreç içinde, Samsun’un yanı sıra Çorum, Tokat, Amasya ve Sinop illerinde metal sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmeler tespit edilip, ölçeklendirilmiş ve seçilen 80 pilot işletme ile sektörün durumu ortaya konmuştur. Yine bölgede beş işletme rol model olarak belirlenerek, iş planları hazırlanmıştır. Yine mevcut durumu ortaya koymak ve konuya daha rasyonel bir bakış açısıyla yaklaşmak adına bugüne kadar global ölçekte metal sanayinin Avrupa ülkelerindeki seçilmiş sanayi bölgeleri ile rekabet edebilirlikleri karşılaştırılmış ayrıca, aynı çalışma ulusal ve bölgesel olarak da yapılarak işletmelerin inovasyon ve rekabet edebilirlikleri araştırılmış ve yine bu bağlamda sektördeki aktörlerin katılımı ile bir SWOT çalışması gerçekleştirilmiştir. Projemizin yürütülmesi sürecinde gerçekleştirdiğimiz bir diğer kıymetli çalışma ise metal sanayi işletmelerinin inovasyon ve Ar-Ge kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik olarak hazırlanan İnovasyon Yol Haritası Raporu oldu. Bölgemizdeki inovasyon çalışmalarına yönelik mevcut durumun ve yapılabilinecek çalışmaların detaylı bir şekilde ortaya konduğu bu yol haritası ile hedefimiz bölgenin inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi bağlamında projeler geliştirilmesini sağlamak. Laboratuvarımızın hizmet kapasitesi göz önüne alındığında bölgemizin Ar-Ge ve inovasyona dayalı önemli projelere imza atacağına inanıyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, projenin teknik destek ekibinde yer alan uzmanlardan Besim Yüksel ve Atakan Baştürk, laboratuvar ve verilecek hizmetler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.