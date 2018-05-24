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24 Mayıs 2018 13:33

Doları yakarak protesto ettiler

Sinop MİDDER İl Başkanlığı son günlerde doların yükselmesi sebebiyle protesto düzenlendi.

Doları yakarak protesto ettiler

24 Mayıs 2018 13:33


Uğur Mumcu Meydanı’nda gerçekleşen protestoda konuşan MİDDER İl Başkanı Erol Özçelik, ”Bilindiği üzere yıllardır cennet vatanımız üzerinde çeşitli oyunlar oynanmakta, bu oyunlarla ülkemizin istikrarlı bir yönetime sahip olması engellemeye çalışılmaktadır. Son yıllarda ülkemizin kat ettiği mesafeyi hepimiz görmekteyiz. Bu mesafeden rahatsız olanlar yeni bir senaryo ile kur üzerinde oyunlarına başlamışlardır. Ancak şu iyi bilinmelidir ki ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi kurda yaşanan bu dalgalanmaların önünü kesebilecek güce ve imkana sahiptir. Biz ’dolar üzerinden operasyon yapılıyor’ deyince ’bu operasyon değil ekonomi bilimi ile ilgili’ diyenlere soruyorum, doların sahura kalkar gibi gece gece yükselmesi ekonomi biliminin neresinde yazıyor? Gece gece dolar artıyorsa bu bal gibi siyasi bir operasyondur. Bunu bilmek için uzman olmaya gerek yok. 2 saat içinde 10 milyar doları yurt dışına çıkaranların kimler olduğunun araştırılmasını istiyoruz. 50 centlik çapulcularıyla Gezi Parkı’nda denediler başaramadılar, 1 dolarlık uşaklarıyla 15 Temmuz gecesi beceremediklerini, simdi milyon dolarlık kuklalarıyla yapmaya çalışıyorlar. Başaramayacaklar. Atatürk vatan evlatlarına ‘Size ölmeyi emrediyorum’ değinde, bu şerefli Türk milletinin evlatları ‘neden ölelim’ demediler, teslim olmayı akıllarından bile geçirmediler. Şimdi aynı düşman parayı silah yapmış. Ülkemize hücum ediyor. Ne yapsanız boş. Teslim olmayacağız” dedi.


Konuşmanın ardından dolar şeklindeki pankart yakıldı.




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