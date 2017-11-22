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22 Kasım 2017 13:55

Emekli Albay Çavdar toprağa verildi

Sinoplu emekli Albay Ali Çavdar askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Emekli Albay Çavdar toprağa verildi

22 Kasım 2017 13:55


İzmir’de ikamet eden ve orada hayatını kaybeden emekli Albay Ali Çavdar’ın cenazesi memleketi Sinop’a getirildi. Çavdar’ın cenazesi bugün Sinop Alladdin Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Çukurbağ Mezarlığında toprağa verildi.


Cenazeye Sinop Valisi Hasan İpek, İl Emniyet Müdür Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş ve Albay Ali Çavdar’ın yakınları katıldı.


Ali Çavdar, Ege Ordusu İstihkam Okul Komutanlığı ve en son Kıbrıs’ta alay komutanlığı görevlerinde bulunmuştu.




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