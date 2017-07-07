Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 10:07

Engelli çocuklar için tarımsal çalışma başlatıldı

Sinop Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışmanı Merkezi Müdürü Berrin Gürleyen tarafından engelli çocuklar için tarımsal çalışma başlatıldı.

Engelli çocuklar için tarımsal çalışma başlatıldı

07 Temmuz 2017 10:07


Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışmanı Merkezi Müdürü Berrin Gürleyen yaptığı açıklamada, "Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezimizden yatılı ve gündüzlü olarak yararlanan engelli çocuk ve yetişkinlerin el becerilerini geliştirmek, üretime yönlendirerek, toplumsal yaşama katılımlarını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmek, her şeyden önce onları mutlu edebilmek amaçlı tarımsal bir çalışma başlattık. Kuruluşumuz içerisinde bulunan 2 bin 600 metrelik alana engelli kişilerimiz ve bakım elemanlarımız mısır, domates, biber, patlıcan, fasulye, kabak, kavun, karpuz, pırasa gibi birçok sebze ve bakliyat ektiler. Dört yaşam evimiz, üç umut evimiz ve gündüzlü bakım merkezimiz bahçelerini bölerek, ayırdılar. Gruplarımız bahçelerini sahiplenerek, sulamalarını ve bakımlarını düzenli olarak, istekle Yapıyorlar. Bahçelerine emek verdikçe ve ürünlerinin ortaya çıktıklarını gördükçe bahçelerine olan ilgilerinin arttığını ve gruplar arası farklı bir rekabet ortamı oluştuğunu görüyoruz. Personel olarak bizler de onlarla beraber bu heyecanı birlikte yaşatıyoruz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİNOP HABERLERİ
SİNOP HAVA DURUMU
27
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    Hafis Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    28°C
SİNOP NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:40
  • Güneş :05:04
  • Öğle :12:56
  • İkindi :16:58
  • Akşam :20:26
  • Yatsı :22:28
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!