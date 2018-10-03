Engelli genç, akülü araba almak için kitap satıyor

Sinop'ta doğuştan engelli bir genç, bozulan akülü aracının yerine yenisini alabilmek için Tarihi Cezaevi önünde kitap satıyor.

Tarihi Sinop Cezaevi önünde kitap satarak para biriktirmeye çalışan bedensel engelli Recep Uğur, buraya gelen günlük turların sattığı kitaplara ilgi gösterdiklerini ifade etti. Recep Uğur konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Doğuştan bedensel engelliyim. Akülü arabayla gezmekteyim. Burada Erdal Kara'nın kitaplarını satmaktayım. Akülü arabam bozuk olduğu için kitap satışları yapıyorum. Akülü araba alabilmem için akülü arabanın ikinci el fiyatı 18 bin TL. Şu anda 10 bin TL var. 26 Ağustos'tan beri 8 bin TL'yi çıkarabilmek için burada kitap satıyorum. Çocuk kitaplarımız var, gençlere hitap eden kitaplar var. Buraya turlar geliyor. Daha iyi satış yapabilmek için kitaplarımı burada satıyorum” dedi.