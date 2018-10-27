Engelli genç akülü aracına kavuştu

Sinop'ta doğuştan engelli bir genç, kitap satarak bozulan akülü aracının yerine yenisini aldı.

Kitap satarak para biriktirmeye çalışan bedensel engelli Recep Uğur, sattığı kitaplar ve gelen bağışlar sayesinde araba için gerek parayı biriktirerek akülü arabasına kavuştu.

Recep Uğur, "Akülü arabamı aldım. İkinci el. 18 bin lira toplandı. Bu para 5 günde toplandı. Çok mutluyum. Eşimle beraber çok güzel duygular içerisindeyiz. Bu aldığım araba daha fazla konforlu. Engelliler için daha rahat. Sırt olarak, bel olarak daha rahat ve konforlu. İlk olarak Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül'e, sonra Milletvekilimiz Nazım Maviş'e, Sinop halkına ve en sonunda Sevim Sabancı'ya teşekkür ederim" dedi.