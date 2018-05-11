Engelliler ile empati kurmak için zorlu parkuru geçtiler

Sinop Üniversitesi etkinlik için Hükümet Meydanı’nda engelli parkuru kurdu. Katılımcıların birkaç dakikalığına görme, yürüme ve işitme engelli olduğu parkurda engelli bireylerin her an karşılaştığı sorunların yaşayarak görülmesi sağlandı.

Sinop Valisi Hasan İpek, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Melih Keleş, engelli bireylerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek için engelli parkuruna katıldı.

Engelliler Haftası kapsamında, vatandaşların duyarlılığını arttırmak için çeşitli faaliyetler yapıldığına değinen Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Melih Keleş, "Arkadaşlarımız ile birlikte engelli parkuruna katıldık. Görme engelli vatandaşlarımız ile empati kurabilmek için gözlerimizi kapatarak parkurda yürüdük. Onları anlamaya çalıştık. Amaç onları birebir anlamaktan ziyade onlara saygı göstermek. Empati kurabilmek. Her yaştan insanın birer engelli adayı olduğunu unutmadan burada engelli bireylerin neler yaşadığını görmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.