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Evinin balkonundan tartıştığı kişi tarafından vurulan şahıs hayatını kaybetti

Sinop’ta bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

Sinop'ta bir kişi silahla vurularak öldürüldü.


Olay 00.15'te Zeytinlik Mahallesi'nde bir evin birinci katında meydana geldi. Sayed Abdullah Hussaini'ni evinin balkonunda oturduğu sırada kimliği belirlenemeyen biriyle girdiği tartışma sonucu göğsünden vurularak ağır yaralandı. Saye Abdullah olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlı cinayet mahallinden kaçtı. Sayed Abdullah'ın cenazesi, Sinop Belediyesi cenaze aracı ile olay yerinden alınarak otopsi yapılmak üzere Sinop Atatürk devlet hastanesine getirildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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