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25 Aralık 2017 14:58

Fahreddin Paşa’nın yeminini okudular

Sinop Üniversitesi AK Gençlik üyeleri, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed’e tepki gösterdikleri eylemde Fahreddin Paşa’nın yeminini okudular.

Fahreddin Paşa’nın yeminini okudular

25 Aralık 2017 14:58


Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi önünde basın açıklaması yapan Sinop Üniversitesi AK Gençlik, Fahreddin Paşa hakkında iftiralarda bulunan BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed’e tepki gösterdi.


Sinop Üniversitesi AK Gençlik Başkanı Murat Can Özdemir yaptığı basın açıklamasında Fahreddin Paşa’nın şu yeminini okudu: “Ey ensanlar! Mâlumunuz olsun ki, yiğit ve kahraman askerlerim; bütün İslam’ın sırtını dayadığı yer, mânevi gücün desteği, Hilafet’in gözbebeği olan Medine’yi son kurşununa, son damla kanına, son nefesine kadar muhafazaya ve müdafaaya memurdur. Buna Müslüman’ca, askerce azmetmiştir. Bu asker, Medine’nin enkazı ve nihayet Ravza-i Mutahhara’nın yeşil türbesi altında, kan ve ateşten dokunmuş bir kefenle gömülmedikçe, Medine-i Münevvere kalesinin burçlarından ve nihayet Mescid-i Saadet minareleriyle yeşil kubbesinden al sancağı alınmayacaktır! Allah-u Teala bizimle beraberdir! Şefaatçimiz O’nun Rasulü, Peygamber Efendimiz’dir. Ey bütün tarihi eşsiz kahramanlar; şan ve şerefle dolu Osmanlı ordusunun yiğit zabitleri! Ey her cenkte cihanı tir tir titretmiş, asla kimseye boyun eğmeyerek daima namus ve din borcunu kanıyla ödemiş yiğit Mehmetçiklerim, kardeşlerim, evlatlarım! Gelin hep beraber Allah’ın ve işte huzurunda huşu ve aşk içinde gözyaşları döktüğümüz Peygamber’in karşısında, aynı yemini tekrar edelim ve diyelim ki; Ya Rasulullah, biz Sen’i bırakmayız!”




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