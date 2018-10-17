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Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Sinop Valisine ziyaret

Sinop’a bir dizi incelemelerde bulunmak üzere gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos, Vali Köksal Şakalar’ı makamında ziyaret etti.

Sinop'a bir dizi incelemelerde bulunmak üzere gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos, Vali Köksal Şakalar'ı makamında ziyaret etti.


Sinop'ta gösterilen yakın ilgiden memnun olduklarını dile getiren Fener Rum Patriği Bartholomeos, bir kez daha doğa harikası Sinop'un havasını teneffüs ettiklerini kaydetti. Vali Köksal Şakalar ise Fener Rum Patriği Bartholomeos ve beraberindeki heyete kendilerini Sinop'ta görmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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