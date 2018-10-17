İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Sinop ziyareti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Balatlar Yapı Topluluğu ve Aziz Fokas Kilisesi’ni ziyaret etti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Balatlar Yapı Topluluğu ve Aziz Fokas Kilisesi'ni ziyaret etti.


İlk olarak Balatlar Yapı Topluluğu'nda incelemelerde bulunan Fener Rum Patriği Bartholomeos, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Balatlar Yapı Topluluğu Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu'ndan yapıyla ilgili bilgiler aldı. Balatlar Yapı Topluluğu'ndaki mezarlar başında dua eden Bartholomeos, yapılan duaların ardından mum yaktı.


Buradaki incelemelerinin ardından Sinop'un Çiftlik köyünde bulunan Aziz Fokas Kilisesi'ni de ziyaret eden Bartholomeos, basının sorularını cevaplamadı. Aziz Fokas Kilisesi'nde de dua okuyan Bartholomeos ve yanındaki heyet, programını tamamladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.