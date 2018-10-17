Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Sinop ziyareti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Balatlar Yapı Topluluğu ve Aziz Fokas Kilisesi'ni ziyaret etti.

İlk olarak Balatlar Yapı Topluluğu'nda incelemelerde bulunan Fener Rum Patriği Bartholomeos, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Balatlar Yapı Topluluğu Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu'ndan yapıyla ilgili bilgiler aldı. Balatlar Yapı Topluluğu'ndaki mezarlar başında dua eden Bartholomeos, yapılan duaların ardından mum yaktı.

Buradaki incelemelerinin ardından Sinop'un Çiftlik köyünde bulunan Aziz Fokas Kilisesi'ni de ziyaret eden Bartholomeos, basının sorularını cevaplamadı. Aziz Fokas Kilisesi'nde de dua okuyan Bartholomeos ve yanındaki heyet, programını tamamladı.