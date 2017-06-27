Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2017 13:04

Festivalde 62 bin liraya güreş ağası oldu

Sinop’ta oldukça coşkulu geçen Akbaş Festivalinde ağalık yarışı rekor kırdı.

Festivalde 62 bin liraya güreş ağası oldu

27 Haziran 2017 13:04


Sazlı-Akbaş köyü Derneği Başkanı Bahattin Çelik’in öncülüğünde büyük bir katılımla gerçekleşen güreşlerde ağalık yarışı kıran kırana geçti. Niğde’den Sinop’a gelen iş adamı Habib Polat ağalık koltuğunu kimseye bırakmadı. 62 bin liraya güreş ağalığını alan Habib Polat yapmış olduğu açıklamada, "Niğdeliyim, İstanbul Ataşehir’de iş yerim var. Dolayısıyla buradaki arkadaşların çoğunu yakinen tanıyorum. Kendileri bizzat müşterimdir. Yılardır birlikte çalışıyoruz. Sağ olsunlar bana desteklerini esirgemediler. Bende derneğe bir destek olsun, arkadaşlarımızla bir kaynaşma olsun diye buraya geldim. Bu güzel göreve talip oldum. Ağalığı kazandım, herkese teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Biliyorum daha önceki yıllarda gelemedim ama televizyondan seyrettim. Dolayısıyla çok yüksek bir miktar oldu. Fakat bu gönül işidir. Rakibimle bir yarışmaya girdik. Ben bu işi kafama koymuştum. Ağalığı almayı çok istiyordum. Sonuç buralara geldi ve aldım. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Saygılar sevgiler sunuyorum" dedi.


Keşkek ağalığı ise 12 bin liraya Zikri Dev tarafından alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİNOP HABERLERİ
SİNOP HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
SİNOP NAMAZ VAKİTLERİ
  • 3 ŞEVVÂL 1438
  • 27 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:31
  • Güneş :04:59
  • Öğle :12:54
  • İkindi :16:57
  • Akşam :20:27
  • Yatsı :22:33
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!