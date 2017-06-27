Festivalde 62 bin liraya güreş ağası oldu

Sazlı-Akbaş köyü Derneği Başkanı Bahattin Çelik’in öncülüğünde büyük bir katılımla gerçekleşen güreşlerde ağalık yarışı kıran kırana geçti. Niğde’den Sinop’a gelen iş adamı Habib Polat ağalık koltuğunu kimseye bırakmadı. 62 bin liraya güreş ağalığını alan Habib Polat yapmış olduğu açıklamada, "Niğdeliyim, İstanbul Ataşehir’de iş yerim var. Dolayısıyla buradaki arkadaşların çoğunu yakinen tanıyorum. Kendileri bizzat müşterimdir. Yılardır birlikte çalışıyoruz. Sağ olsunlar bana desteklerini esirgemediler. Bende derneğe bir destek olsun, arkadaşlarımızla bir kaynaşma olsun diye buraya geldim. Bu güzel göreve talip oldum. Ağalığı kazandım, herkese teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Biliyorum daha önceki yıllarda gelemedim ama televizyondan seyrettim. Dolayısıyla çok yüksek bir miktar oldu. Fakat bu gönül işidir. Rakibimle bir yarışmaya girdik. Ben bu işi kafama koymuştum. Ağalığı almayı çok istiyordum. Sonuç buralara geldi ve aldım. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Saygılar sevgiler sunuyorum" dedi.

Keşkek ağalığı ise 12 bin liraya Zikri Dev tarafından alındı.