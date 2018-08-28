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28 Ağustos 2018 17:04

Futbolun efsaneleri gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen “Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor” projesi, tüm hızıyla sürüyor.

Futbolun efsaneleri gençlerle buluştu

28 Ağustos 2018 17:04

Erzincan ve Adıyaman’da yapılan programlar sonrası projenin üçüncü programı Sinop’ta gerçekleştiriliyor.


Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor” projesi, gençlerin aktif futbol hayatına nokta koyan efsane futbolcularla beraber vakit geçirmelerini, spora karşı ilgilerinin arttırılmasını, sporun teşvik edilmesini ve gençlerin sosyal hayata etkin katılımını amaçlıyor. Proje ayrıca, ceza ve infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklu bulunan gençlerin sosyal rehabilitasyonuna katkı sağlamayı da hedefliyor.


Sinop’ta 28-29 Ağustos’ta gerçekleştirilecek programın ilk gününde, Ali Gültiken, Ergün Penbe, Hami Mandıralı ve Oğuz Çetin’in katılımıyla bir panel düzenlendi.


Sinop Halk Eğitim Merkezi Salonunda gerçekleştirilen panele, Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ramazan Okan Özcan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü M. Kazım Açıkgöz, Sinopspor Başkanı Ayhan Özhan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Melih Keleş, bazı kurum müdürleri, amatör spor kulüpleri sporcuları ve yöneticileri ile spora ve futbola ilgi duyan gençler katıldı. Panelde gençlere aktif spor hayatları süresince bir çok ulusal ve uluslararası başarı kazanan milli sporcuların yaşadıklarını kendilerinden dinleyerek tecrübelerinden faydalandılar.




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