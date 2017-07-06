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06 Temmuz 2017 10:53

Genç kız motosiklet kazasında can verdi

Sinop’ta meydana gelen motosiklet kazasında 19 yaşındaki bir genç kız hayatını kaybetti.

Genç kız motosiklet kazasında can verdi

06 Temmuz 2017 10:53


Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Gerze ilçesi Küçük Sanayi Sitesi yakınlarındaki Dereyeri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 H 3753 plakalı motosiklet virajı alamayarak devrildi. Kazada motosikletin arka kısmında bulunan Meryem Aslanboğa olay yerinde hayatını kaybetti.


Motoru kullanan sürücünün ise yaralandığı, bacaklarında kırıklar olduğu, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldığı bildirildi.


İstanbul’dan tatil için memleketi Gerze’ye geldiği öğrenilen Meryem Aslanboğa’nın cenazesi Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, genç kızın ölüm haberini alan yakınları hastaneye akın etti.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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