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03 Temmuz 2017 16:30

Havyarın kilosu 500 lira

Karadeniz’de balıkçılar tarafından avlanan kefal yumurtaları tuzlanıp kurutulduktan sonra havyar olarak kilosu 500 liradan satılıyor.

Havyarın kilosu 500 lira

03 Temmuz 2017 16:30


Balıkçı İbrahim Gündoğdu yaptığı açıklamada, havyarların genellikle 20 Haziran ve 15 Temmuz tarihleri arasında hazırlandığını söyledi. Denizlerde havyarın(kefal yumurtalarının) giderek azaldığını ve bu nedenle havyar fiyatlarının her geçen yıl arttığını ifade eden Gündoğdu, havyar yapmanın hem zahmetli hem de zaman isteyen bir iş olduğunu vurguladı.



"Gram usulü satılıyor"


Gündoğdu, balıklardan alınan yumurtaların önce tuzlandığına, sonra kurutularak satışa hazır hale getirildiğine işaret ederek, "Zahmetin fazla olması aynı zamanda çok değerli olmasından ötürü kilogramını 500 liradan satışa sunduk. Daha önce tüketen vatandaşlarımız ilgi gösteriyorlar. Ancak fiyatı yüksek olduğu için genellikle gram usulü satılıyor" diye konuştu.




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