Hocalı Katliamı şehitleri anıldı

Sinop Halk Eğitim Merkezinde yapılan konferansta Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Namıq Musalı, “Hocalı Katliamı” hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Namıq Musalı yaptığı konuşmasında, “Hocalı Soykırımı aslında 26 Şubat 1992 tarihi ile sınırlandırılmayacak bir soykırımdır. Belli olduğu üzere 19.YY’dan itibaren çeşitli Ermeni terör örgütleri, yabancı emperyalist devletlerin de desteğini arkalarına alarak Anadolu’nun çeşitli yerlerinde Türk- Müslüman halka karşı soykırım politikası izlemişlerdir. Yüz binlerce insanımızı sadece Türk ve Müslüman oldukları için şehit etmişlerdir. Fakat Osmanlı Devleti’nin kuvveti karşısında tutunamayan bu örgütler 20. YY’ın başlarından itibaren 1905-1906 yıllarından itibaren Güney Kafkasya’yı Türklerden ve Müslümanlardan arındırmak isteyen Çarlık Rusya’sı yönetiminin de desteğini arkalarına alarak aynı katliamları güney Kafkasya’da Azerbaycan’da yürütmüşlerdir. Osmanlı’ya karşı Rusya’nın olası bir savaşı meydana geldiği zaman buradaki Türk ve Müslüman halk Rusya’ya karşı ayaklanmasın ve kendi Türk kardeşlerine destek vermesin diye Ermenilerin bu katliam politikaları Çarlık Rusya’sının da işine gelmekteydi. O yüzden 1905-1906 yılları arasında aynı politikayı Kafkaslar da izlemişlerdir. 1918-1920 yılları arasında yine de Çarlık Rusya’sı ortadan kalktıktan sonra burada bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti kurulunca yine aynı politikayı Azerbaycan’a karşı yürütmeyi sürdürmüşlerdir. En son olarak da 1988 yılından itibaren gerek Rusya’nın gerek Fransa’nın ve bazı diğer emperyalist devletlerin de destekleri ile de Ermeni terör örgütleri ve Ermenistan devletleri tarafından Azerbaycan’a karşı toprak iddiaları ortaya konmuş ve halkımıza karşı soykırım politikaları izlenmiştir. Bunun yanı sıra Ermeni terör örgütleri Avrupa’nın çeşitli yerlerinde Türk diplomatlara karşı ve Türkiye vatandaşlarına karşı terör eylemlerinde bulunmuşlar, bu faaliyetlerine hiç ara vermemişlerdir. Her hainliği yapmış olmalarına rağmen de sanki Türkiye’nin Ermenilere karşı bir soykırım faaliyetlerinde bulunduğu yönünde dünyaya bu yönde propaganda faaliyetlerini yürütmüşlerdir” dedi.

“Biz her zaman Azeri kardeşlerimizin yanındayız”

Vali Hasan İpek ise yaptığı konuşmada, “Ben 1991 yılının Ağustos ayında, Temmuz’un sonlarında, Iğdır’ın Aralık ilçesine kaymakam olarak gittim. Iğdır’ın Aralık ilçesi Ermenistan, Azerbaycan ve İran’a komşu bölgesi olan, Türkiye’nin doğusunda bir ilçemiz. Ben İngiltere’den yeni dönmüştüm. İstanbul Üniversitesinde hukuk okudum. Fakat Nahçıvan diye bir yer olduğunu o tarihte bilmiyordum. Ben bilmediğim gibi, Türkiye’de kimse bilmiyormuş. Rahmetli Özal ufku geniş bir insan. Moskova’da son ziyaretine gittiğinde bir köprü anlaşması yapıyor. Iğdır ve Aralık Belediye Başkanlarını, Çankaya Köşküne çağırıyor ve diyor ki ‘Buraya ben bir köprü yapacağım. Moskova’yı ikna ettim. Bana Nahçıvan’ı gösterin’. 12 km bir sınırımız vardır. Onlar o yeri gösteriyor. Ben de ilk protokolünü imzaladım. Bugün Afrin’de, Fırat Kalkanı’nda fiilen oralara gelip oralara müdahale eden hükümetimiz ve silahlı kuvvetlerimiz var. Lütfen bunu iyi düşünün. Nasıl bir devlet olmamız gerektiğini lütfen tekrar düşünün. Biz her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tekrar belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Konferansa ayrıca Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Sinop İl Jandarma Komutanı J. Albay Halil Altıntaş, Sinop il Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve çok sayıda vatandaş katıldı.