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31 Ağustos 2018 15:57

Hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtuldu

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen otomobilden sürücü yaralı kurtuldu.

Hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtuldu

31 Ağustos 2018 15:57


Kaza, saat 13.30 sıralarında Sinop Heyemola mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysel Kurul yönetimindeki 34 SY 4300 plakalı otomobil, sürücüsünün bilinmeyen bir sebeple direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu, yolun sağ tarafında bulunan şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan sürücü Kurul, ormanlık bölgedeki ağaçlara çarparak durabildi. Ağır yaralanan sürücü 112 Sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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