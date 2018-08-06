İlk bağışı Özçelik yaptı

İlk bağışı Kızılay Sinop Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Özçelik yaptı.

Şube binasında gerçekleşen tanıtım programında konuşan Kızılay Sinop Şube Başkan Yardımcısı Yakup Üçüncüoğlu, "Kurbanda Kızılay modeli sayesinde hayırseverler kurban ibadetlerini, amacına ve kuralına uygun olarak kolaylıkla yerine getirebilecek. Bu model sayesinde veterinerler tarafından özenle seçilen modern kombinalarda İslami usullere göre vekâlet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramı’nın ilk üç günü kesilecek. İslami şartlara uygun şekilde gerçekleştirilecek kesimlerde din görevlileri, veterinerler ve noter de hazır bulunacak. Yurt içinde kesimi yapılan kurbanlıkların etleri kıyma ve kuşbaşı konservesi yapılarak yıl boyu dağıtılacak. Kızılay’ımızın kuruluşunun 150. yılında 1 milyon 750 bin kurban konservesi üretilmesi planlanıyor. Yurt dışında kesimi yapılan kurbanlıkların etleri ise anlık olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Yurt içi 85 bin, yurt dışı 85 bin olmak üzere toplam 170 bin alınması, yurt içi ve yurt dışında 3 milyon 800 bin ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban payları ulaştırması hedefleniyor” dedi.

Kurban etlerinin yaklaşık 40 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirten Üçüncüoğlu, “Vekalet verecek vatandaşlardan alınacak ücretleri ise yurt içi 750 lira yurt dışı 590 lira olarak belirlenmiştir” diye konuştu.

Kurban vekaletlerinin farklı yollardan Kızılay’a verilebileceğini belirten Üçüncüoğlu, bunun en kolay yolunun da Kızılay’ın web sitesi üzerinden kredi kartıyla yapılabileceğini vurguladı. Üçüncüoğlu, ödemesini kredi kartı aracılığıyla gerçekleştirecek olan vekâlet sahiplerinin, 4 taksit imkânından yararlanabildiğini sözlerine ekledi.