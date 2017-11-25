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25 Kasım 2017 15:44

Kan bağışçıları ödüllendirildi

Türk Kızılayı Sinop Şubesi tarafından düzenlenen törende bağışçılar ödüllendirildi.

Kan bağışçıları ödüllendirildi

25 Kasım 2017 15:44


Törende 45 ve üstü kan bağışı yapanlara plaket, 35 ile 44 arası kan bağışı yapanlara altın madalya, 25 ile 34 arasında kan bağışı yapanlara gümüş madalya verildi. Kızılay Sinop Şubesinde düzenlenen programda, kan bağışçıları ile protokol önce yemekte bir araya geldi. Ardından düzenlenen törende bağışçılar plaket ve madalyalarını aldılar. Burada konuşan Sinop Valisi Hasan İpek, "Sinop Kızılay Şubesi Sinop için gerçekten çok güzel hizmetler yapıyorlar. Ben Sinop’ta bulunduğumdan beri bir çok faaliyetlerini gördüm. Sinop adına gerçekten gurur duyuyorum. Buraya kan vererek veya bağışta bulunarak destek çıkan herkese çok teşekkür ederim. Bugün Türkiye, dünyanın en faydalı yardım yapan ülkesi ise bunda ciddi anlamda Kızılay’ın büyük katkısı vardır" dedi.


Programa Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül ve kan bağışı yapan vatandaşlar da katıldı.




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