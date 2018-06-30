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30 Haziran 2018 14:33

Karadenizli balıkçılar orkinos avından döndü

15 Nisan’da başlayan ve 1 Eylül’de sona erecek av yasağı nedeniyle orkinos avlamak için Akdeniz’e giden balıkçılar, orkinos sezonunun mutluluğunu yaşıyor.

Karadenizli balıkçılar orkinos avından döndü

30 Haziran 2018 14:33


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan balıkçı Hüseyin Baş, ”Sezonumuz güzel geçti. Karadeniz’den 6 tekne olarak gittik. 50 kilogram’dan 300 kilograma kadar orkinosları yakaladık. Çok yorulduk ama buna değdiğini düşünüyoruz. Kötü geçen sezonun ardından orkinos avcılığı bize çok iyi geldi. Çünkü her teknede 30’a yakın insan çalışıyor. Herkes ekmek parası peşinde. O nedenle orkinos avının bol geçmesi çok önemliydi. Orkinos avcılığı sonra erdi. Yeni sezon, yeni umutlar demek. Kısa süre dinleneceğiz, ardından yeni sezon hazırlıklarına başlayacağız" dedi.




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