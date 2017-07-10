Kesilen ağaçtan 30 kilo bal çıktı

İş adamı Orhan Erken, Dikmen’de ağaç kesimi yaptığı sırada kesilen ağacın içinden 30 kilogram bal çıktı. Dikmen’de ilginç bir olaya tanıklık ettiklerini söyleyen Orhan Erken, arıcıların milyonda bir görebileceği ender bir olayla karşı karşıya olduklarını belirtti. Arıların genellikle ilkbaharda çoğaldığını, bunun da "oğul" denilen olayla gerçekleştiğini anlatan Erken, arıların kovanlarını terk edip, uygun bir yerde beklemeye başladığına işaret ederek, "Arıcılar da kovanlarını terk eden arıları alır, kovanlarına koyarlar. Buradaki ilginç olay, arı kovanını terk etmiş ama kimse görmemiş. Burada ağacın arasına yerleşmiş, dolayısıyla kendisine ikinci bir mekan bulamamış. Ağacın üzerinde petek oluşturmuş, yavrusunu ve bal yapmış. Koloni gibi, kovan var gibi yaşamına devam etmeye başlamış" dedi.

Kesilen ağaçtan 30 kilogram bal çıktığı belirtildi.