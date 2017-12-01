Kısa dönem erler yemin etti

kısa dönem erlerin yemin töreni gerçekleştirildi.

Sinop Halk Eğitim Merkezinde 64 erin yemin ettiği törene Sinop Valisi Hasan İpek, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Vekili Hasan Başkök, Askerlik Şubesi Başkanı Cevdet Alper Batu ve çok sayıda asker ailesi katıldı.

İstiklal marşıyla başlayan törende 369. kısa dönem erler J. Yüzbaşı Özgür Kılıç öncülüğünde yemin etti. İl Jandarma Komutanı Vekili Hasan Başkök günün önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Başkök açıklamasında, “Kutsal vatan görevini yapmak için dört hafta önce yurdun dört bir yanından büyük heyecan ve coşku içerisinde birliğimize katılan 369. kısa dönem erler dört haftalık eğitimlerinde askerliğin temeli olan; birlikte hareket etmeyi, birlik beraberliği, disiplini, en temel görevlerini silah kullanmayı öğrenerek eğitimlerini tamamlamışlardır. Bundan sonraki dönemde jandarma teşkilatımızın vazife ve görevlerine yönelik eğitimler ile atış ve spor eğitimlerine devam ederek kalan askerlik hizmetlerini tamamlayacaklardır. Bu genç arkadaşlarım biraz önce milletimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan şanlı bayrağımızın önünde anne, baba ve yakınlarının huzurunda silah arkadaşlarıyla omuz omuza vererek gerektiğinde vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve canlarını vereceklerine namus ve şeref üzerine ant içtiler. İçtikleri bu ant kanun ordusu Jandarma Genel Komutanlığına mensup bir asker olduklarının kabul belgesidir. Değerli anneler ve babalar, dört hafta önce kutsal vatan görevini ifa etmek için bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınız, sizlerin huzurunda askerlik yeminlerini etmiş olarak karşınızda sarsılmaz bir irade ile hazır bulunmaktadırlar. Kahraman evlatlarınızla ne kadar gurur duysanız azdır” dedi.

Tören sonrası askerlerin aileleriyle kavuşması esnasında ise duygulu anlar yaşandı.