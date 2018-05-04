Kız isteme yolunda kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Kazada 9 aylık bebek ile babası hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan kız istemeye giden ailenin aracı, Sinop’ta kaza yaptı. Kazada 9 aylık bebek ve babası hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. Kaza, Durağan ilçesi Alpaşalı köyü Edilli Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İstanbul’dan memleketleri Sinop’a kız istemeye gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil, sürücü Arif Karaaslan’ın direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada aracın ön camdan fırlayan Mustafa Gezer ile 9 aylık kızı Zümranur Gezer olay yerinde hayatını kaybetti, Ramazan G., Şükran G., Arif K. ve Sahne K. ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Sinop ve Boyabat Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Durağan-Saraydüzü karayolu bir süre ulaşıma kapandı.

Kazayla ilgi soruşturma sürüyor.