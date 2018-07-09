Koku gelen Kumkapı sahili temizlenmeye başladı

Kumkapı sahilinde incelemelerde bulunan Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül burada yaptığı açıklamada, "Sinop olarak turizmin en yoğun yaşandığı bugünlerde böyle bir koku önce Sinopluları daha sonra dışarıdan gelenleri tabii ki rahatsız ediyor. Herkes bunu genelde kanalizasyon kokusu gibi sanıyor. ’Sinop’un kanalizasyonu buraya akıyor’ diyorlar. Kanalizasyonun uzaktan yakından bir ilgisi yok buranın. Deniz dalgalarının olduğu yerde dalga içeri kadar gelmiş zaten. Bazı yerleri de tahrip etmiş. Dalga ile beraber gelmiş yosunları buraya atmış. Yosunlar tabii su olmadığı için, dışarı çıkamadığı için çürüyerek böyle bir kokuyu oluşturmuş. Biz de ne yaparız şeklinde düşünce ile kumla kapatabildiğimiz yeri kapatacağız. 27 ton sönmemiş kireç aldık. Burası için. Bu kireci arkadaşlarımız bu kokuşmuş, çürüyen yosunların olduğu yere sönmemiş kireç uygulaması yaparak kokusuz hale getireceğiz" dedi.

Çevrede esnaflık yapan Orhan Albayrak ise, "Çekilmez bir koku vardı. Dalgakıranın arkasından atan yosunları topladı, koku yok denilecek kadar azaldı. Biraz rahatlama oldu” diye konuştu.