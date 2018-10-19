Köpeğine zarar veren köpeği tüfekle vurdu

Sinop'ta bir kişi, köpeğine saldıran köpeklerden birini tüfekle vurarak telef etti, diğerini ise yaraladı.

Olay, Sinop'un Dibekli köyü Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi, köpeğine zarar veren köpekleri tüfekle vurarak birini telef etti, diğerini yaraladı. Ölü ve yaralı köpeklerin sahibi Yılmaz Korkmaz, “Köpeklerim koyunlarımın yanındaydı. Yaban bir hayvanın peşine gittiler ve geri gelmediler. Ertesi gün köpekler gelmeyince köpeklerimi aramaya başladım. Birkaç yere telefon ettim, haber verdim. O sırada köyden bir arkadaşım 2-3 el ateş sesi duyduğunu ve bir köpeğin yaralandığını, dikenlerin içine girdiğini, kimin ateş ettiğini görmediğini söyledi. Bunun üzerine hemen tarif edilen yere gittim. Biri öldürülmüş, biri de yaralı ormanın içindeydi. Yaralı köpeği alıp evin yanına getirdim. Ayağı yaralı ve kırık, tırnakları açılmış şekilde. Yapanı buldum ve neden yaptığını sordum. 'Benim köpeğime saldırdılar, hırpaladılar evimin önünde' dedi" ifadelerini kullandı.